Туристы Северо-Западного округа поделились самыми неприятными историями из путешествий

Чаще всего жители этой местности оказывались во время поездок в экстремальных погодных условиях. Более 87 % россиян сталкивались в поездках с неприятными ситуациями.
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