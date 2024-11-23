В армии раскрыли следующие цели ракетных атак Киева: «Жилые дома»

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. 19 ноября 2024 года шесть американских ракет ATACMS поразили российские военные объекты в Брянской области, а 21 ноября британские Storm Shadow атаковали российскую группировку в Курской области.
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