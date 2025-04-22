Маркетплейсам грозят многомиллиардные штрафы, сообщает PRIMPRESS. Если законопроект «О платформенной экономике» и сопутствующих им изменениях в КоАП будут приняты, то штрафы в отношении крупнейших маркетплейсов могут составить десятки и сотни миллиардов рублей.