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Маркетплейсам грозят многомиллиардные штрафы

Маркетплейсам грозят многомиллиардные штрафы

Маркетплейсам грозят многомиллиардные штрафы, сообщает PRIMPRESS. Если законопроект «О платформенной экономике» и сопутствующих им изменениях в КоАП будут приняты, то штрафы в отношении крупнейших маркетплейсов могут составить десятки и сотни миллиардов рублей.

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