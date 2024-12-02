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Россиян предупредили о начислении пеней с 3 декабря

Россиян предупредили о начислении пеней с 3 декабря

Юрист Хаминский предупредил о начислении пеней с 3 декабря Россиянам с 3 декабря начнут начисляться пени за просроченный платеж налогов на квартиры, дачи и автомобили, если они не уплатили их в установленный срок.

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