Россиян предупредили о начислении пеней с 3 декабря

Юрист Хаминский предупредил о начислении пеней с 3 декабря Россиянам с 3 декабря начнут начисляться пени за просроченный платеж налогов на квартиры, дачи и автомобили, если они не уплатили их в установленный срок.
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