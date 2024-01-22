Ученые обнаружили полезные для женщин свойства растительного белка

Исследователи провели большую научную работу, в рамках которой они в течение 32 лет анализировали данные более 48 тысяч женщин, включающих в свой рацион большое количество продуктов, богатых растительным белком.
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