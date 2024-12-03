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Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию

Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию

Федеральная таможенная служба с 12 ноября начала требовать лицензии Минпромторга у поставщиков кондиционеров, холодильников и другого оборудования, заправленных фреоном R-410 - специальной охлаждающей жидкостью, используемой в бытовой технике, сообщил "Коммерсанту" гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников.

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