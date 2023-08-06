Мифы о ножах, в которые мы верим благодаря фильмам

Почему нож нельзя метать, держать его в зубах и драться против вооруженного ножом человека. Миф 1: метни нож — убей врагаВ разных фильмах и сериалах можно увидеть как герои лихо метают ножи с расстояния в 100 метров, выкашивая своих врагов пачками.