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Мифы о ножах, в которые мы верим благодаря фильмам

Мифы о ножах, в которые мы верим благодаря фильмам

Почему нож нельзя метать, держать его в зубах и драться против вооруженного ножом человека. Миф 1: метни нож — убей врагаВ разных фильмах и сериалах можно увидеть как герои лихо метают ножи с расстояния в 100 метров, выкашивая своих врагов пачками.

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