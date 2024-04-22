Десятки километров дорог очистили от мусора дорожники в Мангистау

Коллектив Мангистауского областного филиала республиканско-государственного предприятия «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК внес свой вклад в республиканскую акцию «Таза Қазақстан», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии