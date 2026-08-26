Changan Hunter Plus для России оснастят турбодизелем Isuzu[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китайский пикап Changan Hunter Plus является основой для множества моделей сторонних производителей: Peugeot Landtrek, Fiat Titano, Ram 1200 и Dakota.
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