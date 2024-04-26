В России все-таки введут цифровые студенческие билеты. Их можно будет использовать наравне с бумажными

До конца 2024 года в России появятся электронные студенческие билеты и зачеткиПроект цифровизации студенческого ID одобрили: Минцифры объявило о запуске экспериментального проекта, в рамках которого студенты смогут использовать электронные версии студенческих билетов и зачетных книжек.
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