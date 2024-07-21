Враг прорвался в центр Глубокого, но был полностью разгромлен (КАРТА)

Враг прорвался в центр Глубокого, но был полностью разгромлен. В занятом в ходе наступления группировки войск «Север» приграничье Харьковской области продолжаются ожесточённые бои не только за Волчанск, но и в районе Глубокого, где российские войска отражают контратаки врага.