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Про "запрет гаджетов на фронте"

Про "запрет гаджетов на фронте"

Относительно предлагаемых поправок про запрет гаджетов на фронте.1. В текущих реалиях (а не там, где все на бумаге), они будут носить дезорганизующий характер для целого комплекса вопросов управления, координации, разведки, целеуказания и т.

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Комментарии
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Модест
Вместо смартфонов выдать каждому командиру по два конных вестовых с шашками и шпорами, а так же дюжину почтовых голубей в клетках. А комитет старперов всем составом отправить в дом престарелых играть в шашки и чапая, Картаполову дать лампасы и папаху, но за пределы ограды не выпускать. А то одна китайская 92-летняя бабка сквозанула через двухметровый забор и всю родню опозорила.
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13 час.

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