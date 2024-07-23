Относительно предлагаемых поправок про запрет гаджетов на фронте.1. В текущих реалиях (а не там, где все на бумаге), они будут носить дезорганизующий характер для целого комплекса вопросов управления, координации, разведки, целеуказания и т.
Про "запрет гаджетов на фронте"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Вместо смартфонов выдать каждому командиру по два конных вестовых с шашками и шпорами, а так же дюжину почтовых голубей в клетках. А комитет старперов всем составом отправить в дом престарелых играть в шашки и чапая, Картаполову дать лампасы и папаху, но за пределы ограды не выпускать. А то одна китайская 92-летняя бабка сквозанула через двухметровый забор и всю родню опозорила.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии