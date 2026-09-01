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Игдисамов про 0:2 с «Ростовом»: «Если бы ЦСКА реализовал моменты – игра была бы другой. В 1-м тайме создавали, во 2-м – нет, единственный удар по нашим воротам оказался голевым»

Дмитрий Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от « Ростова » (0:2) в FONBET Кубке России. – Почему получились два разных тайма у команды? – По горячим следам сложно сказать.

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