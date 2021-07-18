Совершенно уморительная история об особенностях мужской логики

Однажды дровосек рубил дерево над речкой и уронил в нее топор. Он заплакал от горя, но тут ему явился Господь и спросил: — Что ты плачешь? — Как же мне не плакать, ведь я уронил в речку топор и не смогу больше зарабатывать на пропитание моей семье.