В Биробиджане ищут женщину, бросившую цветы в Вечный огонь

Жительница Биробиджана сорвала цветы на военном мемориале бросила их в Вечный огонь. В ее отношении возбудили дело об оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает в соцсети следственное управление СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.