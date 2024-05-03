В Биробиджане ищут женщину, бросившую цветы в Вечный огонь

Жительница Биробиджана сорвала цветы на военном мемориале бросила их в Вечный огонь. В ее отношении возбудили дело об оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает в соцсети следственное управление СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
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