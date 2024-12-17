Белорусский кроссовер получил обновленную внешность

Электрическая версия кроссовера BelGee X50, именующаяся BelGee EX50, прошла рестайлинг. Разработанная на белорусско-китайском предприятии «Белджи», эта версия изначально была копией дорестайлингового Geely Coolray SX11 (с поправкой на электрическую начинку и эмблемы), но теперь внешне отличаются и от бензинового «собрата» BelGee X50, и, соответственно, от Кулрея.