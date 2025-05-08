В Орловской области вручили паспорта детям войны

В Орле в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне полицейские вручили паспорта двум соотечественникам, которые прибыли в Орловскую область к родственникам и приняли решение стать гражданами России.
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