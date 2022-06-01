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Байден: Вашингтон не усматривает признаков того, что Россия может применить ядерное оружие

Байден: Вашингтон не усматривает признаков того, что Россия может применить ядерное оружие

Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие, однако при этом считает опасными и безответственными высказывания российских лидеров с угрозами его использования.

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