Байден: Вашингтон не усматривает признаков того, что Россия может применить ядерное оружие

Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие, однако при этом считает опасными и безответственными высказывания российских лидеров с угрозами его использования.
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