Битва яйцами открыта! Все мы помним с детства традицию – биться яйцами на Пасху. У кого яйцо останется целым тот и выиграл.
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Битва яйцами открыта! Все мы помним с детства традицию – биться яйцами на Пасху. У кого яйцо останется целым тот и выиграл.