ФСБ: организаторы убийства генерала Кириллова вели онлайн-трансляцию его дома

Организаторы убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова следили за его домом через онлайн-трансляцию, которая велась из машины каршеринга.
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