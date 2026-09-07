Al Jazeera: власти Йемена решили восстановить контроль над официальной столицей

Правительство Йемена объявило о готовности провести операцию по восстановлению контроля над городом Сана, который с 2015 года остается под властью повстанческого движения «Ансар Аллах» (хуситы).
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