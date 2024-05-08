Сейчас! Штурм Работино: последние новости окраин Часов Яра

На Херсонском направлении противник продолжает атаковать нас с помощью беспилотников и артиллерии, замышлять создание новых точек напряженности на нашем берегу, использовать беспилотную технику для доставки грузов.
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