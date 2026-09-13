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Царьград

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"Это вредит всему миру": Трамп призвал Зеленского прекратить бомбить русские НПЗ

"Это вредит всему миру": Трамп призвал Зеленского прекратить бомбить русские НПЗ

Президент США Дональд Трамп обратился к президенту Украины с требованием остановить атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру, аргументируя это угрозой глобального дефицита дизельного топлива.

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