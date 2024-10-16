Внезапный инсульт у водителя стал причиной смертельного ДТП в Новокубанском районе

Внезапный инсульт у водителя стал причиной смертельного ДТП в Новокубанском районеСегодня утром на трассе « Кавказ М» в Новокубанском районе в результате съезда с дороги погиб 51-летний водитель иномарки.
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