Экс-министр финансов Задорнов заявил, что экономика прошла пик перегрева в первом квартале

Об этом свидетельствуют темпы роста Бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов в интервью РИА Новости сообщил, что российская экономика достигла пика своего перегрева в первом квартале текущего года, когда ее рост составил 5,4%.
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