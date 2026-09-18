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Казанның икенче балалар дәваханәсендә намаз бүлмәсе ачылды

Казанның икенче балалар дәваханәсендә намаз бүлмәсе ачылды

Бүген Казан шәһәренең 2нче балалар шәһәр дәваханәсендә намаз бүлмәсе ачу тантанасы узды. Намаз бүлмәсе ата-аналар, балалар һәм дәваханә хезмәткәрләре өчен зур бүләк булды.

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