Японская "Баба Ванга" предсказала катастрофу летом 2025 года – туристы отменяют поездки

Женщина-художник манги, известная как японская "Баба Ванга", сделала жуткое предсказание на лето 2025 года, которое, по-видимому, как утверждают СМИ, заставило туристов отменить планы по поездкам в Японию, сообщает Zakon.
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