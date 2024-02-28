А теперь по поводу ноющих в комментариях (и не только в комментариях) личностей, про то, что у нас всё плохо, Россия - терпила, где красные линии - нет никаких красных линий.
Сердитым патриотам посвящается
Комментарии
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Людмила Фирстова
Жди подарочек от администрации платформы
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9 час.
Людмила Фирстова
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9 час.
Людмила Фирстова
Совсем крышу снесло! Уйди, пока тебя не ушли с русской платформы Мир Тесен, тут ципсоту не признают, банят
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9 час.
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