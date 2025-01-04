К самому видео вопросов и нет. камера беспристрастно зафиксировала два бойца, два ножа, две жизни.
А вам от этого видоса не пахнУло выступлением в Бундестаге Коли из Уренгоя?...
Комментарии
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Сергей Федоров
Якутский боец Андрей Григорьев, победивший военного ВСУ врукопашную в селе Трудовом в ДНР, призвал в любой ситуации оставаться людьми и ставить человечность на первое место. Его слова приводит Пятый канал. «Мы все люди и в любой ситуации должны быть людьми, человечность на первом месте», — сказал он.---------------------------ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА,А АВТОР ИСТЕРИТ И ПИАРИТСЯ.ПРОТИВНО ЭТО.
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9 час.
Надежда
А сегодня вот эти бесы, которых "надо уважать" целенаправленно убили еще одного нашего журналиста!((😡
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9 час.
Юрий Белов
А нам в тыл ещё много-много *братьев* из средней азии и закавказья завозят ! Да здравствует *дружба народов* !
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7 час.
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