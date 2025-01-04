А вам от этого видоса не пахнУло выступлением в Бундестаге Коли из Уренгоя?...

Сергей Федоров

Якутский боец Андрей Григорьев, победивший военного ВСУ врукопашную в селе Трудовом в ДНР, призвал в любой ситуации оставаться людьми и ставить человечность на первое место. Его слова приводит Пятый канал. «Мы все люди и в любой ситуации должны быть людьми, человечность на первом месте», — сказал он.---------------------------ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА,А АВТОР ИСТЕРИТ И ПИАРИТСЯ.ПРОТИВНО ЭТО.