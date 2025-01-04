СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр новичихин
    Дура конченая!Как можно свяэывать свою жизнь с черножопой тварью?«Я обманула систе...
  • Александр
    Без звёзд Кремль не тот.На главной нового...
  • Александр
    Я умный.Все говорят,кто меня знает.На главной нового...

А вам от этого видоса не пахнУло выступлением в Бундестаге Коли из Уренгоя?...

А вам от этого видоса не пахнУло выступлением в Бундестаге Коли из Уренгоя?...

К самому видео вопросов и нет. камера беспристрастно зафиксировала два бойца, два ножа, две жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Федоров
Якутский боец Андрей Григорьев, победивший военного ВСУ врукопашную в селе Трудовом в ДНР, призвал в любой ситуации оставаться людьми и ставить человечность на первое место. Его слова приводит Пятый канал. «Мы все люди и в любой ситуации должны быть людьми, человечность на первом месте», — сказал он.---------------------------ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА,А АВТОР ИСТЕРИТ И ПИАРИТСЯ.ПРОТИВНО ЭТО.
Ответить
9 час.
Надежда
А сегодня вот эти бесы, которых &quot;надо уважать&quot; целенаправленно убили еще одного нашего журналиста!((😡
Ответить
9 час.
Юрий Белов
А нам в тыл ещё много-много *братьев* из средней азии и закавказья завозят ! Да здравствует *дружба народов* !
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх