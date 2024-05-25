Конгрессмен США заявил о необходимости возобновить контакты с Россией

Соединенным Штатам следует перестать выделять деньги киевскому режиму, предпринять попытки как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине, а также необходимо возобновить контакты с Россией.
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