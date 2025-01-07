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Коммунизм по-абхазски: российские миллиарды и бесплатная электроэнергия взамен на «ча-ча-ча»

Коммунизм по-абхазски: российские миллиарды и бесплатная электроэнергия взамен на «ча-ча-ча»

Многие годы Абхазия существует за счет российской помощи, однако входить в состав России совсем не торопится.

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Комментарии
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Владимир Четвериков
А давайте поиграем в игру! Ни кто не поедет в Абхазию и посмотрим как они будут выживать! Жаль, что проституток в России (не только женского рода), гораздо больше чем нормальных пацанов...
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2 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Абхазии без платно, а россиянам повышение тарифа. А , что нормально на газ , бензин, электроэнергию и соответственно на всё остальное повышение цен. Инфляция у нас 7,3 процента. Я сначала думал, ладно, война но когда такое,  я просто удивляюсь нашему правительству. Зачем нам врать?
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1 час.
L
Lyudmila
А нам что, когда то правду говорили? Что при СССР, что сейчас для народа всё шито-крыто. Только народ тоже не дурак, видит что все эти &quot;победы&quot; и низкая инфляция шито белыми нитками.
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49 мин.

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