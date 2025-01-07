Коммунизм по-абхазски: российские миллиарды и бесплатная электроэнергия взамен на «ча-ча-ча»

Владимир Четвериков А давайте поиграем в игру! Ни кто не поедет в Абхазию и посмотрим как они будут выживать! Жаль, что проституток в России (не только женского рода), гораздо больше чем нормальных пацанов...

ПП Петр Петрович Канаев Абхазии без платно, а россиянам повышение тарифа. А , что нормально на газ , бензин, электроэнергию и соответственно на всё остальное повышение цен. Инфляция у нас 7,3 процента. Я сначала думал, ладно, война но когда такое, я просто удивляюсь нашему правительству. Зачем нам врать?