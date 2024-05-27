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НАША ЛОСИНКА

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Транспортные полицейские раскрыли кражу сумки, забытой на станции «Лосиноостровская»

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту кражи сумки на станции «Лосиноостровская» Ярославского направления МЖД, сотрудниками уголовного розыска ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская, благодаря записям камер видеонаблюдения, было получено фотоизображение гражданина, который причастен к совершению хищения.

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