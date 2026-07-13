С начала года в Ленобласти на воде погибло 39 человек. На пресс-конференции рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам регионального управления МЧС Алексей Зыбцев.
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С начала года в Ленобласти на воде погибло 39 человек. На пресс-конференции рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам регионального управления МЧС Алексей Зыбцев.