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The American Conservative рассказывает о том, что точно приведет США к войне с Россией

The American Conservative рассказывает о том, что точно приведет США к войне с Россией

Мнимый нравственный идеализм Запада, являющийся на самом деле проявлением моральной закостенелости, может привести к расширению украинского конфликта, считает старший редактор журнала The American Conservative Род Дреер.

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