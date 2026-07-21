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Госдума приняла закон о регулировании криптовалют в России

Госдума приняла закон о регулировании криптовалют в России

Госдума приняла закон, регулирующий обращение криптовалют в России. Он прописывает механизм приобретения цифровых валют у лицензированных посредников, определяет, в каких случаях можно будет расплачиваться токенами, и устанавливает критерии криптовалют, которые будут обращаться на бирже .

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