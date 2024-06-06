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Аргументы и Факты

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Актриса Ольга Будина заявила о необходимости создания фильмов о героях СВО

Актриса Ольга Будина заявила о необходимости создания фильмов о героях СВО

Российская актриса Ольга Будина заявила, что ее удивляет отсутствие фильмов о героях СВО.В интервью изданию «Царьград» она отметила, что сегодня на ТВ не показывают смену идеологии, изменение направления, а также не говорят о появлении новых героев тыла и передовой.

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