Актриса Ольга Будина заявила о необходимости создания фильмов о героях СВО

Российская актриса Ольга Будина заявила, что ее удивляет отсутствие фильмов о героях СВО.В интервью изданию «Царьград» она отметила, что сегодня на ТВ не показывают смену идеологии, изменение направления, а также не говорят о появлении новых героев тыла и передовой.