Хакнем
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хакнем

495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Рыжов
    300 млрд золотом куда загнола, спросить надо😖Паника среди мини...
  • cto talykova
    Я когда читаю статейки защитников народа, всегда думаю о каком народе они беспокоятся так.? За каждым действием или п...План, который ник...
  • lady lyudmila
    Да пусть пишет.Иноагентов лишили...

Москва без модных брендов: как живёт Россия в новых реалиях?

Москва без модных брендов: как живёт Россия в новых реалиях?

Россия — какой ты будешь? Пустые полки. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Мы с вами стали свидетелями исторического момента: уход с российского рынка многих известных мировых брендов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Вавилов
Бляяя-как страшно жить! Пудры нет, колготок нет, юникло (что?) ушло! Издец московским пидорасам- как они теперь выживать то будут?
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх