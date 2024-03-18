Москва без модных брендов: как живёт Россия в новых реалиях?

Россия — какой ты будешь? Пустые полки. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Мы с вами стали свидетелями исторического момента: уход с российского рынка многих известных мировых брендов.