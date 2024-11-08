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Царьград

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В Новосибирске мужчина привёл тигрёнка в жилую многоэтажку

В Новосибирске мужчина привёл тигрёнка в жилую многоэтажку

Момент выгрузки тигрёнка из багажника автомобиля попал на камеру наблюдения домофона.В Новосибирске жители дома №12 на улице Гоголя обратили внимание на необычного соседа, который появился в одном из подъездов: на камеру домофона попал тигр.

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