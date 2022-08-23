NASA назначила важное событие на 26 сентября. В этот день зонд DART столкнется с астероидом, и это будет первый тест защиты Земли от потенциально опасных космических объектов

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test – «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») 26 сентября столкнется с астероидом, чтобы протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.
Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test – «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») 26 сентября столкнется с астероидом, чтобы протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.
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