iXBT.com

27 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

NASA назначила важное событие на 26 сентября. В этот день зонд DART столкнется с астероидом, и это будет первый тест защиты Земли от потенциально опасных космических объектов

NASA назначила важное событие на 26 сентября. В этот день зонд DART столкнется с астероидом, и это будет первый тест защиты Земли от потенциально опасных космических объектов

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test – «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») 26 сентября столкнется с астероидом, чтобы протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх