«Сюрприз для большинства украинцев». В Киеве признали правоту Путина о неуязвимости «Орешника»

На Украине, как и во всем мире, не существует систем ПВО, способных перехватывать российскую гиперзвуковую ракету средней дальности комплекса «Орешник», говорится в материале украинского издания Defense Express.
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