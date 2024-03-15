Первая “умная” угольная шахта оборудована в Китае Угольная шахта Цаоцзятань, принадлежащая Shaanxi Coal Group, является одной из крупнейших шахт в Китае с мощностью 25 млн тонн в год.
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Первая “умная” угольная шахта оборудована в Китае Угольная шахта Цаоцзятань, принадлежащая Shaanxi Coal Group, является одной из крупнейших шахт в Китае с мощностью 25 млн тонн в год.
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