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Первая “умная” угольная шахта оборудована в Китае

Первая “умная” угольная шахта оборудована в Китае Угольная шахта Цаоцзятань, принадлежащая Shaanxi Coal Group, является одной из крупнейших шахт в Китае с мощностью 25 млн тонн в год.

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