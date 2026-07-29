Полицейские задержали кировчанина, организовавшего работу нелегального узла связи

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Кировской области в результате проведённых оперативных мероприятий пресекли работу нелегального узла связи, с помощью которого в отношении граждан совершались мошеннические действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии