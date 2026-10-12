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Чернышенко спрогнозировал турпоток России и Вьетнама в 2 млн

Чернышенко спрогнозировал турпоток России и Вьетнама в 2 млн

Турпоток между Россией и Вьетнамом в 2026 году может составить около 2 млн человек, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, 12 октября сообщает РБК.

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