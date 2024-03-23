Это не несчастный случай: ФСБ заявила, что теракт в «Crocus City Hall» был тщательно спланирован

О виновниках террористического акта пока известно не многое. Утром 23 марта недалеко от украинской границы полиция задержала белый Renault Symbol, на котором, по предварительным данным, скрылась группа террористов.
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