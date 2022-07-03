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RT: российские студенты разработали алгоритм, который позволит избежать аварийных участков

RT: российские студенты разработали алгоритм, который позволит избежать аварийных участков

В рамках проектно-образовательного интенсива Университета-2035 студенты МИИТ создали систему, которая сможет прогнозировать аварии на дорогах.

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