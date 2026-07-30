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Крикунов о Брылине: «Хоккейный человек. Выиграл три Кубка Стэнли, работал помощником в НХЛ. В Минске много легионеров, ему должно быть проще в этом плане»

Бывший главный тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов поделился мнением о назначении Сергея Брылина на пост главного тренера «Динамо» Минск.

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