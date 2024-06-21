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Илон Маск получит премию, какая никому даже не снилась в самых смелых снах

Илон Маск получит премию, какая никому даже не снилась в самых смелых снах

Акционеры компании Tesla одобрили выделение премии в размере 56 млрд долларов генеральному директору компании Илону Маску, который и без того регулярно попадает на первое место в списке самых богатых людей планеты.

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