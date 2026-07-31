В Гуково беспилотник разрушил подъезд пятиэтажки: Слюсарь показал кадры

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал кадры, на которых запечатлен пятиэтажный дом в городе Гуково, получивший повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 31 июля.
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