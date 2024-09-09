Призраки красных линий: удары ВСУ вглубь России

Миф или нет, но Зеленский заявил о доморощенных ОТРК, успешно испытанных минувшим летом. Возможно, они являются усовершенствованными «Сапсанами» из Днепропетровска (на фото прототип или даже макет) В поисках красных линий В логике военно-политического командования Украины наступило время для очередного шага.
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