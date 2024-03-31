Глава МИД Финляндии допустила отправку войск Запада на Украину

Global Look Press/Sgt. Lianne Hirano/Keystone Press Agency Глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила, что в будущем войска Запада могут быть отправлены на Украину, однако сейчас такой необходимости нет.
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